«Рольф» стал крупнейшим автохолдингом в Петербурге

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2013 году крупнейшим автохолдингом Петербурга по объему продаж новых легковых иностранных автомобилей стала Группа «Рольф». Впервые на долю одного холдинга пришлось более 10% продаж всех новых иномарок в городе, а преимущество лидера над вторым местом оказалось более, чем двукратным, чего также раньше не было. По сравнению с 2012 годом «Рольф» увеличил объем реализации автомобилей на 33%.

В тройке ведущих автохолдингов Петербурга произошло одно изменение: второе место (после 5-го в 2012 году) заняла Группа компаний «Лаура», показав рост продаж 12%. Третья строчка, несмотря на отрицательную динамику (-13%), вновь осталась за «Мега Авто».

Доля 20 крупнейших автохолдингов в общем объеме реализации иномарок по итогам 2013 года сократилась на 0,5% – 73,7% против 74,2% в 2012 году. Только 8 из 20 дилеров показали рост продаж, что в два раза меньше аналогичного показателя в 2012 году.

«Увеличить продажи удалось, в первую очередь, тем холдингам, которые пополнили свои портфели новыми брендами, – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Кроме того, влияние на укрепление позиций дилеров оказали популярные иномарки в Петербурге по итогам прошлого года, показавшие положительную динамику продаж. Компании, продолжающие делать ставку на традиционные бренды, в большинстве своем сократили объемы реализации».

«Рольф» сохраняет лидерство за счет мультибрендового портфеля, который представлен к тому же иномарками, показавшими рост продаж в Петербурге в прошлом году, – это Renault и Ford. Кроме того, дилеру удалось существенно увеличить продажи Mitsubishi, Hyundai (пополнил портфель холдинга в 2012 году), Land Rover и Jaguar. Также за счет брендов, показавших в целом положительную динамику, на втором месте оказалась ГК «Лаура» – это тот же Renault, Opel и SsangYong.

Наибольший рост продаж, помимо Группы «Рольф», в прошлом году показали «Аларм Моторс» (32%), а также новички Топ-20: Автомобильный холдинг «Максимум» (40%) и «Автополе» (26%). Центр «Автополе», развивающий первый в городе формат автодеревни, вошел в рейтинг за счет появления в прошлом году в портфеле двух новых брендов – Suzuki и SsangYong, а также росту продаж Ford. Холдинг «Максимум» нарастил продажи всех трех своих брендов (Ford, Honda и Mitsubishi), к тому же в целом по городу все они показали положительную динамику по итогам года.

Самое существенное падение реализации иномарок у Автохолдинга «РРТ» – 59%. Дилер всего за год переместился со 2-го на 13-е место. Выбыли из Топ-20 ГК «Автомир» и компания «Сигма Моторс». При этом, объем продаж «Автомира» остался практически на уровне прошлого года, тогда как показатели «Сигма Моторс» сократились в основном за счет двукратного падения реализации Volkswagen.

Наибольшего прорыва в рейтинге добился холдинг «Аларм Моторс», который поднялся с 10-го места в 2012 году на 4-е место по итогам прошлого года. На холдинг приходится порядка 40% общего объема продаж Ford в Петербурге (вошедшего в топ-5 самых популярных автомобилей в городе). Также на положительном результате «Аларм Моторс» сказалось открытие в мае дилерского центра Peugeot, существенное увеличение продаж SsangYong и Kia.

«В 2014 году положительные результаты могут показать дилеры, которые будут реализовывать обновленные модели некоторых брендов, в частности, Skoda и Nissan, – отмечает Михаил Чаплыгин. – Отдельный бонус получат холдинги, заполучившие в свой портфель выходящий на рынок Datsun. В целом, первые двадцать дилеров сохранят свою общую долю на рынке».