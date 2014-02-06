KIA в январе увеличила российские продажи на 1,3%

Российские дилеры KIA в январе реализовали 11199 автомобилей, что на 1,3% выше показателя годичной давности.

Бессменным лидером российских продаж остается Rio, который в прошлом месяце разошелся тиражом 5324 единиц (+12,2%). Один из лидеров «гольф-класса» – cee’d – также демонстрирует стабильный рост продаж – в январе на 14,2% до 2265 автомобилей. Замыкает «тройку» бестселлеров KIA компактный кроссовер Sportage, на котором остановили свой выбор 1885 покупателей.

Успешно стартовал на российском рынке и новый Cerato – в январе его купили 716 россиян, в том числе 21 из них стал обладателем Cerato Koup. Наибольший рост продаж показала модель Soul – ее реализация увеличилась на 85,9% до 220 автомобилей.

Как отмечает президент KIA Motors Rus Ким Сонг Хван, несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания продемонстрировала рост продаж по сравнению с прошлым годом. «Надеюсь, что позитивный темп сохранится до конца года, и мы достигнем поставленных целей», – заявил он.