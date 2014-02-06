Volvo увеличила продажи в России тюнинговых комплектов Polestar

По итогам 2013 года Россия заняла восьмое место в мире по объемам продаж тюнинговых комплектов Polestar. По сравнению с показателями 2012 года количество проданных комплектов увеличилось более чем в 4 раза с 159 до 678 единиц. Как отмечают в Volvo Car Russia, это стало возможным за счет расширения линейки двигателей, попадающих под действие программы официального тюнинга Volvo – Polestar Performance Power Optimization. В 2014 году в программе сможет принять участие еще большее количество силовых агрегатов Volvo, а общее количество проданных комплектов Polestar планируется довести до 1 тысячи единиц.

В 2013 году Россия прочно обосновалась в первой десятке стран, лидирующих по объемам продаж тюнинг-комплектов Polestar. Еще в мае минувшего года наша страна занимала 13-е место, а уже в августе поднялась до 5-го. В итоговом рейтинге Россия заняла восьмую позицию, обойдя такие страны, как Нидерланды, Тайвань, Великобритания, Канада и другие. В текущем году Volvo Car Russia планирует продать 1 тысячу комплектов, что позволит вплотную приблизиться к пятерке лидеров и таким сильным игрокам, как Китай, Австралия и Германия.

Среди официальных дилеров Volvo Car Russia лидерство по итогам года удерживает компания Swed-Mobil (Санкт-Петербург), через салоны которой было реализовано 193 комплекта. На второй позиции разместился столичный дилер «Обухов» – 120 комплектов. Замыкает тройку лидеров компания «Форпост» из Красноярска – 54 комплекта.

«Годовые показатели продаж тюнинговых комплектов Polestar в очередной раз подтверждают, что в России любят мощные и быстрые автомобили. В середине 2013 года мы увеличили количество двигателей, которые могут принять участие в программе, – говорит вице-президент Volvo Car Russia Мартин Перссон. – Но мы не планируем останавливаться на достигнутом – в 2014 году линейка двигателей, совместимых с тюнинг-пакетом Polestar, будет продолжать расширяться».

Программа официального тюнинга Volvo – Polestar Performance Power Optimization стартовала в России во втором квартале 2012 года. В начальном этапе тюнинговые комплекты Polestar устанавливались исключительно на топовые двигатели. В июне 2013 года возможность «зарядить» свои автомобили появилась у владельцев Volvo, оснащенных моторами 2.4D (XC60, XC70, V70, S80 2010 модельного года), 2.0T (XC60, S60, V60 2011 м.г.) и D3 (XC60, XC70 2012 м.г.). При этом «возраст» автомобиля должен быть не менее 1,5 лет. Стоимость тюнинга Polestar у официальных дилеров Volvo Car Russia составляет 49900 рублей.

Polestar Performance Power Optimization – это тюнинг-пакет, который позволяет автомобилям Volvo улучшить динамические характеристики, увеличить мощность и крутящий момент. При этом сертифицированные показатели расхода топлива и экологические характеристики «заряженного» двигателя остаются без изменений. А для владельцев машин, у которых еще не истек гарантийный срок, важным нюансом будет полное сохранение заводской гарантии: инсталляцией пакета Polestar занимаются исключительно авторизованные дилерские центры Volvo.

Установка тюнинг-пакета Polestar Performance Power Optimization на автомобиль Volvo S60 2011 года выпуска с двигателем 2.0Т и автоматической коробкой передач позволяет увеличить мощность почти на 20% (с 203 л.с. до 240 л.с.). Увеличение крутящего момента составит 20 ньютон-метров с 300 Нм до 320 Нм, а время разгона до «сотни» сократится до 7,9 секунд (заводской показатель - 8,2 сек.). Еще более впечатляющих показателей можно добиться при установке пакета Polestar Performance на кроссовер Volvo XC70 2012 г.в. с двигателем D3 и автоматической трансмиссией. Увеличение мощности составит свыше 30% (со 163 до 215 л.с.), а ускорение до «сотни» сократится более чем на 2 секунды (с 10,8 до 8,3 сек.).

Тюнинговый пакет Polestar Performance Power Optimization был разработан специалистами компании Polestar, являющейся официальным партнером Volvo Cars по мотоспорту и инициатив в области тюнинга.