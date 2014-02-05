КАМАЗ в 2013 году сократил продажи в России на 2,8%

КАМАЗ в 2013 году реализовал в России 38070 готовых автомобилей и машинокомплектов против 39170 единиц годом ранее. Таким образом, снижение составило 2,8%, сообщает агентство «Финмаркет».

По данным директора департамента маркетинга КАМАЗа Сергея Колесникова, в целом российский рынок тяжелых грузовых автомобилей в прошлом году снизился на 28%. При этом доля КАМАЗа выросла с 34% до 45%. Результаты других игроков рынка: «Урал» повысил долю с 5% до 6%, доля «МАЗа» снизилась с 13% до 9%, иномарки упали с 48% до 40%. С.Колесников отметил, что в прошлом году одним из существенных рисков для КАМАЗа был ввоз китайской автотехники.

В 2013 году КАМАЗ планировал продать 45 тысяч автомобилей и машинокомплектов, однако затем компания снизила свой бизнес-план до 43 тысяч машин. С учетом экспорта результат 2013 года также составляет около 43 тысяч автомобилей, уточняет агентство Reuters. В 2012 году КАМАЗ реализовал 45 тысяч автомобилей, из них в России – 40192 готовых машины и сборочных комплектов.

В 2014 году завод планирует сохранить продажи примерно на уровне прошлого года. «Согласно нашему бизнес-плану, это 43,5 тысяч автомобилей при обороте примерно 120 млрд. рублей. Это цель, которую мы поставили», – говорил ранее гендиректор предприятия Сергей Когогин.



