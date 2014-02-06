Mitsubishi начала продажи в России обновленного пикапа L200

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного пикапа L200, доступного по цене от 879 тысяч рублей.

Все комплектации обновленного Mitsubishi L200 получили удлиненную грузовую платформу (вместимость груза длинной до 1,5 метров) с увеличенной высотой бортов, а для ряда комплектаций стал доступен обновленный передний бампер с новой оптикой и решеткой радиатора.

Автомобиль получил новую, максимальную комплектацию Instyle с дизельным двигателем повышенной мощности DI-D High Power объемом 2,5 литра (178 л.с.), оснащенным 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля составляет 1 млн. 299 тысяч 990 рублей. Топовая версия помимо стандартного пакета опций включает в себя кожаный салон, 17-дюймовые алюминевые диски, круиз-контроль и USB разъем. Кроме того, комплектация Instyle получила дополнительный пакет безопасности, в который входят динамическая система курсовой устойчивости и противопробуксовочная система (ASTC), система экстренного торможения (Brake Assist), четыре дополнительные подушки безопасности, а также возможность управления аудиосистемой и круиз-контролем на руле. Mitsubishi L200 доступен в шести различных вариантах окраски кузова: черный, серебристый, серый, коричневый, синий и базовый белый цвет.

Mitsubishi L200 производится в Тайланде на заводе Mitsubishi Motors Thailand (MMTh). По итогам 2013 года в России было продано 5518 этих пикапов.