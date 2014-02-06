Mitsubishi начала продажи в России обновленного пикапа L200 | АВТОСТАТ

Mitsubishi начала продажи в России обновленного пикапа L200

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Российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного пикапа L200, доступного по цене от 879 тысяч рублей.

Все комплектации обновленного Mitsubishi L200 получили удлиненную грузовую платформу (вместимость груза длинной до 1,5 метров) с увеличенной высотой бортов, а для ряда комплектаций стал доступен обновленный передний бампер с новой оптикой и решеткой радиатора.

Автомобиль получил новую, максимальную комплектацию Instyle с дизельным двигателем повышенной мощности DI-D High Power объемом 2,5 литра (178 л.с.), оснащенным 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля составляет 1 млн. 299 тысяч 990 рублей. Топовая версия помимо стандартного пакета опций включает в себя кожаный салон, 17-дюймовые алюминевые диски, круиз-контроль и USB разъем. Кроме того, комплектация Instyle получила дополнительный пакет безопасности, в который входят динамическая система курсовой устойчивости и противопробуксовочная система (ASTC), система экстренного торможения (Brake Assist), четыре дополнительные подушки безопасности, а также возможность управления аудиосистемой и круиз-контролем на руле. Mitsubishi L200 доступен в шести различных вариантах окраски кузова: черный, серебристый, серый, коричневый, синий и базовый белый цвет.

Mitsubishi L200 производится в Тайланде на заводе Mitsubishi Motors Thailand (MMTh). По итогам 2013 года в России было продано 5518 этих пикапов.

Теги: новинкиценыmitsubishi

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