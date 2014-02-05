Citroen Jumpy Multispace получил новый дизельный двигатель

Citroen Jumpy Multispace 2.0 HDI 120 предлагается в комплектации Tendance и оборудуется 6-ступенчатой механической трансмиссией. Максимальный крутящий момент составляет 300 Нм при 2000 об/мин. Расход в смешанном цикле – 7,3 литра. Дополнительным стандартным оборудованием уровня Tendance по сравнению с уровнем Dynamique являются складывающиеся сиденья второго ряда, передняя подушка безопасности пассажиров, противотуманные фары, передний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) + автоматическое включение фар ближнего света (датчик света), обогрев заднего стекла со стеклоочистителями, бортовой компьютер с дисплеем на центральной консоли, кондиционер для передних пассажиров, коннектор для подключения электропроводки прицепа, отделка сидений велюр Jocaste Narbonnais, отделка салона ткань. Начальная стоимость этой версии Citroen Jumpy Multispace – от 1 млн. 131 тысячи рублей.

Citroen Jumpy Multispace 2.0 HDI 160 в комплектации Exclusive и оборудуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент составляет 340 Нм при 2000 об/мин. Расход в смешанном цикле – 7,6 литров. Дополнительным стандартным оборудованием уровня Exclusive по сравнению с уровнем Tendance являются круиз-контроль с ограничителем скорости, ESP, зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и электрически складывающиеся, атермальное лобовое стекло, застекленная откидная задняя дверь с обогревом и стеклоочистителем, тонированные стекла 3-го ряда сидений и заднего стекла, пакет «Аудио» (RCM4) с динамиками, дополнительный кондиционер для задних пассажиров, датчики парковки в заднем бампере, литые диски R16 Vivace, кожаный руль. Начальная стоимость этой версии Citroen Jumpy Multispace – от 1 млн. 359 тысяч рублей.

В качестве дополнительных опций на обеих версиях автомобиля доступны навигационная система с дисплеем 7”, боковые подушки и шторки безопасности, левая сдвижная боковая остекленная дверь.