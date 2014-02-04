В Санкт-Петербурге пройдет конференция AutoInvest 2014

В Санкт-Петербурге с 19 по 21 февраля пройдет VIII ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2014. Конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области.

Как заявляют организаторы, международная конференция AutoInvest – это первое мероприятие года в российской автомобильной промышленности, позволяющее наладить конструктивный диалог между производителями автокомпонентов, автосборочными предприятиями и властью в области консолидации усилий по развитию отрасли в России.

Ежегодно участие в конференции принимают до 500 делегатов из 20 стран мира, среди которых топ-менеджмент ведущих автосборочных и автокомпонентных предприятий, представители федеральных и региональных органов государственной власти, российских и иностранных отраслевых Союзов и Ассоциаций, а также ведущие консалтинговые компании.

В первый день мероприятия участники посетят производственные площадки крупнейших автомобильных заводов Санкт-Петербурга. Второй день посвящен пленарным заседаниям, круглым столам и мастер-классам. Третий день начнется с одного из ключевых мероприятий конференции – Биржи деловых контактов, целью которой является содействие предприятиям в установлении и развитии деловых отношений с крупнейшими игроками рынка. «Биржа» проводится в форме прямых переговоров между представителями ведущих компаний отрасли и участниками конференции, последние получают возможность приобрести контакты ключевых фигур отрасли. Завершается конференция торжественным приемом, на котором участники могут продолжить неформальное общение.