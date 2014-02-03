Седан Infiniti Q40 появится в 2015 году

Новый седан Infiniti Q40, который займет место в модельном ряду марки между хэтчбеком Q30 и седаном Q50, появится на рынке в 2015 году. Производство новинки может начаться уже в этом году на новом заводе в Сандерленде (Великобритания), строительство которого началось в конце прошлого года. Как сообщалось ранее, на предприятии также будет осуществляться сборка хэтчбека Q30, пишет AutoNews.ru.

«Решение о производстве Infiniti Q30 на заводе в Сандерленде говорит о высоком уровне качества, которого мы достигли на этом предприятии. Завод в Сандерленде с мощностями, которыми он располагает на сегодняшний день, уже является самым большим в истории британской автомобильной индустрии. А инвестиции в сумме 250 млн. фунтов стерлингов позволят заводу продвинуться дальше в развитии, и подтвердить наши серьезные намерения в отношении будущего этого предприятия», – отметил исполнительный вице-президент компании Тревор Манн.

Напомним, Q30 был представлен на мотор-шоу во Франкфурте в сентябре этого года. Модель построена по образу и подобию концепта Infiniti Etherea. Длина Q30 составляет 4,4 метра, что соответствует габаритам автомобиля гольф-класса. Серийная версия должна сохранить узнаваемые черты концепта.



