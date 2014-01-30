Fiat меняет название и переводит налоговое резидентство в Великобританию

Итальянский автопроизводитель Fiat сменит название на Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Также он планирует перевести налоговое резидентство из Италии в Великобританию. А новый холдинг Fiat Chrysler Automobiles N.V., возникший после консолидации 100% американской Chrysler Group, будет учрежден в Нидерландах.

Как пишет «РБК», предложенная советом директоров Fiat схема корпоративной реорганизации с регистрацией материнской компании в Голландии и налоговой «пропиской» в Великобритании уже была опробована бывшим подразделением Fiat – Fiat Industrial (ныне – независимый производитель грузовиков и сельскохозяйственной техники CNH Industrial).

Fiat предлагает акционерам обменять каждую бумагу на одну обыкновенную акцию FCA. Новая структура получит основной листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и дополнительный листинг в Милане. Реорганизацию планируется завершить к концу 2014 года.

«Сегодняшние решения, в особенности касающиеся юрисдикции материнской компании, основаны на потребностях и возможностях, проистекающих из создания большой, глобальной автомобильной группы через союз Fiat и Chrysler», – отмечают в компании.

В январе 2014 года Fiat завершил сделку по консолидации 100% Chrysler, выкупив 41,5% акций у фонда VEBA, аффилированного с Объединенным профсоюзом работников автопрома США (United Auto Workers). Управленческий контроль над Chrysler итальянский автоконцерн получил еще в 2009 году, после того как Chrysler объявил о банкротстве.

С тех пор Chrysler восстановился и стал основным источником доходов для Fiat на фоне убытков концерна в Европе. В 2013 году на долю Chrysler пришлось 55% консолидированных продаж Fiat. Чистая прибыль группы Fiat в 2013 году составила 1,95 млрд. евро, а без учета показателей Chrysler группа получила бы убыток в 441 млн. евро.