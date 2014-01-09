KIA Picanto доступен в кредит по льготным условиям

Компания KIA Motors Rus с 1 января 2014 года запустила специальные льготные условия на приобретение компактного городского хэтчбека KIA Picanto, который доступен в любой комплектации в кредит по ставке всего в 9,5% годовых. Таким образом компания KIA Motors Rus приняла решение сохранить максимально выгодные ставки автокредитов для этой модели после окончания государственной программы льготного автокредитования.

KIA Picanto – одна из наиболее востребованных моделей KIA, принимавших участие в госпрограмме льготного автокредитования, срок действия которой истек в конце декабря 2013 года. В период работы программы каждый третий покупатель Picanto воспользовался льготным госкредитом. Ставка в 9,5% идентична предоставлявшейся в рамках госпрограммы, и является окончательной, не скрывая каких-либо дополнительных условий. Чтобы воспользоваться специальным предложением для приобретения KIA Picanto в кредит, достаточно минимального первоначального взноса от 30% при сроке кредита 3 года. Партнером KIA Finance по данному специальному предложению выступает Русфинанс Банк. Предложение действительно с 1 января 2014 года.



