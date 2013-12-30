Honda привезет в Россию новый кроссовер Vezel

Японский автопроизводитель Honda начал продажи на внутреннем рынке компактного кроссовера Vezel. Новинка появится и в России, однако более точной информации по срокам пока не сообщается.

Как пишет AutoNews.ru, внешность автомобиля выполнена в стиле последних моделей Honda. В частности, оптика похожа на таковую у Accord. Решетка радиатора и капот напоминают последнее поколение CR-V, а спрятанные ручки в задние стойки – хэтчбек Civic. Скорее всего, конкурировать автомобиль на рынке будет, в первую очередь, с Nissan Juke.

В Японии Honda Vezel будет доступна в двух вариантах: бензиновом и гибридном. Первая версия будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем с прямым впрыском. Во втором варианте используется гибридный привод нового поколения SPORT HYBRID i-DCD. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового ДВС и электромотора. При этом система полного привода будет доступна как на гибридной, так и бензиновой версии автомобиля. Кроме того, Vezel станет первым автомобилем в гибридной линейке Honda, оборудованным системой полного привода Real Time All-Wheel-Drive (AWD).

Среди прочих особенностей новинки – система Magic seats, которая позволяет трансформировать задний ряд сидений. Объемом багажника Vezel равен 453 литрам у бензиновой версии и 404 литрам у гибридной модификации.



