Porsche выпустит внедорожник на базе 911

Немецкий производитель спорткаров Porsche выпустит внедорожную версию модели 911. Автомобиль получит название 911 Safari и будет сделан по образу раллийной модели 1978 года 911 SC Safari. Концепт новинки будет представлен в апреле на автошоу в Пекине, а появление серийной модели запланировано на 2016 год. Поставки новинки будут налажены в первую очередь в страны, где водителям приходится сталкиваться с плохими дорожными условиями, то есть в Россию, Китай, Южная Америка и Ближний Восток, пишет AutoNews.ru.

В 2014 году выйдет еще одна модификация модели 911 – Targa. Премьера нового спорткара состоится в январе на автосалоне в Детройте. Скорее всего, новая Targa будет построена на базе полноприводных версии 911-го: Carrera 4 и Carrera 4S. В линейке моторов, по предварительным данным, будет два шестицилиндровых двигателя: 350-сильный объемом 3,4 литра, выдающий 390 Нм крутящего момента и агрегат объемом 3,8 литра в 400 л.с. с крутящим моментом в 440 Нм. Трансмиссии также две: семидиапазонный «робот» или «механика» на выбор.

В 2015 году модельный ряд Porsche 911 пополнится еще одной версией, в дизайне которой также будет прослеживаться влияние ретро-стиля. В частности, автомобиль будет лишен дверных ручек – такое инженерное решение компания уже использовала на своем первом Spyder – гоночной модели Porsche 550, выпускавшейся с 1953 по 1957 год.



