Toyota отзывает кроссоверы Venza в России

Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) одобрило программу отзыва кроссоверов Toyota Venza. Отзыву подлежат 1313 автомобилей, произведенных с 6 сентября 2012 года и реализованных в России с 31 мая 2013 года.

Причина сервисной кампании – у кроссоверов Toyota Venza существует вероятность того, что из-за засорения трубки, отводящей конденсат от системы обогрева, вентиляции и кондиционирования, в корпусе этой системы может скапливаться вода. Накопившаяся вода может попасть на центральный блок управления системой SRS, что может вызвать короткое замыкание между определенными транзисторами. Это чревато непроизвольным отключением или, наоборот, открытием подушек безопасности, пишет издание «АвтоСреда».

Начиная с 26 декабря 2013 года дилеры Toyota направят владельцам Venza, подпадающих под отзыв, информационные письма о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Напомним, Toyota Venza предлагается с бензиновым мотором 2,7 л мощностью 185 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на кроссовер начинаются от 1 млн. 570 тысяч рублей.



