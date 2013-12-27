Mercedes-Benz объявил цены на свои новинки в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила российские цены на четыре новые модели, в число которых вошли кроссовер GLA и седан C-Class следующего поколения.

Так, новый компактный кроссовер GLA, премьера которого состоялась на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2013 года, будет доступен на российском рынке в трех версиях, самая дешевая из которых обойдется в 1 млн. 380 тысяч рублей. За эту сумму покупатель получит кроссовер с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с., сообщает издание «АвтоСреда». Новый Mercedes GLA с 136-сильным турбодизелем объемом 2,2 будет стоить от 1 млн. 430 тысяч рублей, с бензиновым агрегатом объемом 2,0 л мощностью 211 л.с. и полным приводом – от 1 млн. 540 тысяч рублей. В зависимости от комплектации кроссовер может оснащаться системой контроля степени усталости водителя, системой предупреждения столкновений, адаптивной системой экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой контроля «мертвых» зон и системой предупреждения о съезде с полосы движения, системой адаптивного управления головным светом.

Кроме того, объявлены цены на модели нового поколения Mercedes-Benz C-Класса в комплектации «Особая серия», которые будут представлены на российском рынке весной 2014 года. Базовый вариант – C 180 – оснащается 1,6-литровым мотором, который развивает 156 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента. Средний показатель расхода топлива – 5 л на 100 км пробега, пишет Авто.Вести.Ru. Цены на новый С-класс начинаются от 1 520 тысяч рублей, что на 100 тысяч рублей дороже предыдущего поколения. Модификация С 180 Sport с 2-литровым мотором мощностью 184 л.с. и с линией исполнения AMG Line будет стоить от 1 млн. 650 тысяч рублей. Мировая премьера нового C-Класса состоится на автосалоне в Детройте в январе 2014 года.

Также установлены новые цены на нишевые модели Mercedes-Benz. Это финальная версия суперкара SLS AMG Coupe GT Final Edition, а также «заряженный» S 65 AMG. Так, последний вариант суперкара SLS AMG Coupe GT Final Edition обойдется в 11,5 млн. рублей. Этот же суперкар, но в кузове родстер будет стоить на 400 тысяч дороже. Как отмечается, ограниченная 350 экземплярами серия Final Edition – это последний шанс для клиентов заказать SLS AMG. Напомним, эта версия ознаменует завершение производства SLS AMG GT. Финальная версия немецкого суперкара была представлена публике двух противоположных частей света: в Токио и в Лос-Анджелесе. Автомобильный суперспорт оснащается атмосферным 6,3-литровым мотором V8, развивающим мощность в 591 л.с. и крутящий момент в 650 Нм. Агрегатируется двигатель с 7-ступенчатой спортивной трансмиссией AMG Speedshift DCT. Со старта до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,7 секунды, отметку в 200 км/ч преодолевает уже через 11,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 320 км/ч. Что касается отличий в экстерьере, суперкар получил карбоновые капот, передний сплиттер, заднее антикрыло, а также новые колесные диски особого дизайна (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади). Капот снабжен центральным воздухозаборником, который не только дает дополнительный приток воздуха к мотору, но и увеличивает прижимную силу на переднюю ось.

Еще одна дорогостоящая новинка, которая вскоре станет доступна российским покупателям, - новейший S 65 AMG, премьера которого состоялась также на автосалонах в Лос-Анджелесе и Токио. Его стоимость на российском рынке составит от 11,9 млн. рублей. Новинка получила 12-цилиндровый 6-литровый двигатель от AMG, который развивает 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. При этом седан расходует 11,9 л топлива на 100 км, что позволяет Mercedes-Benz именовать свою новинку не только самым мощным, но и самым экономичным представителем сегмента. В список стандартного оборудования Mercedes-Benz S 65 AMG вошла инновационная подвеска Magic Body Control, которая на стандартных S-классах доступна в качестве опции.



