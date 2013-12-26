Концепт Nissan BladeGlider пойдет в серийное производство

Японский автопроизводитель Nissan отправит в серийное производство необычный трехместный спорткар на электромоторах, представленный под названием BladeGlider. Компоновка автомобиля повторяет схему, использованную на другом суперкаре – McLaren F1. В продажу BladeGlider поступит в 2017 году, сообщает AutoNews.ru.

Силовая установка электроспорткара состоит из двух электромоторов расположенных в задних колесах, что сделает BladeGlider первым серийным электромобилем компании с таким типом привода. За счет такого решения, развесовка модели по осям составила 30/70 в пользу кормы.

Питание моторов обеспечивают аккумуляторы, конструктивно практически не отличающиеся от устанавливаемых на модели Leaf. Кузов новинки сделан из углепластика, и его форма, как уверяют в компании, не требует установки каких-либо дополнительных аэродинамических элементов.

Технические характеристики модели пока не опубликованы, но примерная цена электроспорткара уже определена. В модельном ряду автомобилей компании BladeGlider будет на ступень ниже купе 370Z. А значит, в США прайс на спорткар не превысит 50 тысяч долларов.



