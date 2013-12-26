Предварительные итоги авторынка в 2013 году

Согласно оценке аналитического агентства "АВТОСТАТ", продажи легковых автомобилей в России в уходящем году составят 2,59 млн. единиц, что на 6% меньше, чем в 2012 году. При этом финансовая емкость рынка осталась практически на том же уровне, что и год назад, - 2,34 трлн. рублей (в 2012 году - 2,33 трлн. рублей).

Средняя цена на новый легковой автомобиль выросла до 900 тысяч рублей (+6% к прошлому году). Это происходит вследствие того, что идет смещение в более дорогой диапазон. Сегодня 25 - 35 тысяч долларов - это средняя цена. Дешевые машины снимаются с производства, в то же время люди стараются пересаживаться на более комфортабельные, а, значит и более дорогие модели. При этом, согласно исследованию, проведенному агентством "АВТОСТАТ" в ноябре, покупатели тратят на покупку нового автомобиля больше, чем планировали изначально. Причем делают это осознанно.

Лидерство на рынке продолжает удерживать отечественная LADA, продажи которой составят около 450 тысяч автомобилей, что, впрочем, на 17% ниже, чем в прошлом году. Между тем у иномарок первенствует французская марка Renault, предпочтения которой отдали более 200 тысяч российских покупателей (+11%). В пятерку лидеров также попали корейские KIA, Hyundai и американский Chevrolet.