Mercedes выпустит длиннобазный C-класс специально для Китая

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz построит длиннобазную версию C-класса для Китая. Об этом сообщил член совета директоров концерна Daimler Томас Вебер, отметив, что это часть амбициозного плана по распространению производства самой продаваемой своей модели на четыре континента в течение шести месяцев.

Как пишет Авто.Вести.ru, Daimler уже готовит свои мощности в Германии, США, Китае и Южной Африке к производству нового поколения седана, который построен на модульной платформе, позволяющей выпустить сразу несколько разных версий для различных рынков. Эта же платформа, кстати, ляжет в основу следующего поколения Е-класса. «В прошлом мы строили машины, сегодня мы разрабатываем поколения моделей», – заявил Т.Вебер агентству Reuters.

В следующем году, когда новый C-класс поступит в продажу, к седану присоединятся универсал и лимузин. «Будет длиннобазная версия для таких специфических запросов как у китайских покупателей. Этот автомобиль будут собирать в Китае, эксклюзивно только для этой страны», - подчеркнул представитель концерна.

Напомним, публичная премьера нового поколения Mercedes C-класса состоится на автосалоне в Детройте, хотя сам автомобиль уже представлен виртуально.



