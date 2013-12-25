АВТОВАЗ пытается взыскать с поставщика светотехники 66,5 млн. рублей

АВТОВАЗ обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит взыскать с ООО «Димитровградский завод светотехники» 66,5 млн. рублей задолженности по договору поставки.

Кроме того, АВТОВАЗ в свою пользу пытается взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 января 2011 года по день фактической уплаты суммы этих средств, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей.

«Димитровградский завод светотехники – действующий поставщик АВТОВАЗа автомобильной (в основном, задней) оптики для всех производимых в настоящий момент моделей Lada, – сообщили порталу «Волга Ньюс» в пресс-центре завода. По поводу самого иска предприятие комментариев не предоставило. Дело принято к производству, предварительное заседание по нему состоится 17 января 2014 года.



