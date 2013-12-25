Acura раскрыла комплектации кроссовера MDX для российского рынка

Компания Acura раскрыла спецификации премиального кроссовера MDX для российского рынка, продажи которого в России запланированы на первую половину 2014 года. Розничные цены на MDX будут объявлены ближе к старту продаж.

3-е поколение модели оснащается новым 3,5-литровым двигателем SOHC VTEC c непосредственным впрыском и системой выборочной деактивации цилиндров VCM (Variable Cylinder Management) в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Силовой агрегат обеспечивает высокий крутящий момент 355 Нм и обладает мощностью 290 л.с. Инженеры Acura усовершенствовали динамические характеристики и уровень топливной экономичности кроссовера: до 100 км/ч премиальный SUV разгоняется за 7,6 секунды и потребляет в городском режиме – 15 литров топлива на 100 км пробега, 8 – в загородном и 10 литров в смешанном цикле. MDX оснащается Комплексной динамической системой (IDS) с тремя режимами движения: Sport, Normal и Comfort. IDS корректирует рулевое усилие, приемистость и работу системы интеллектуального полного привода SH-AWD. Стоит отметить, что 7-ми местный кроссовер MDX специально для российского рынка получил клиренс – 200 мм и увеличенную максимальную скорость до 220 км/ч.

На российском рынке Acura MDX будет предлагаться в двух комплектациях – Techno и Advance. В модификации Techno премиальный кроссовер оснащается LED-фарами головного света с автоматическим корректором, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами, системой безключевого доступа, электронным стояночным тормозом, передними и задними датчиками парковки, зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией памяти, электроприводом люка и двери багажника и 19-дюймовыми литыми алюминиевыми колесными дисками. Также в данной комплектации MDX оборудован мультифункциональным рулевым колесом с функциями управления аудио, телефоном, круиз-контролем, 3-зонным автоматическим климат-контролем, электрорегулировкой кресла водителя в 10-ти направлениях, подогревом передних и задних кресел, 2-позиционной поясничной поддержкой кресла водителя с электроприводом, электрорегулировкой руля по высоте и вылету с функцией памяти, отделкой сидений натуральной кожей и системой принудительного переключения передач подрулевыми «лепестками».

За мультимедийные возможности отвечает премиум-аудиосистема с поддержкой MP3 WMA DVD форматов, жестким диском, AUX, USB и VIDEO входами и сабвуфером, система активного шумоподавления ANC, широкоформатный 8-дюймовый WVGA дисплей, мультифункциональный сенсорный дисплей ODMD с функцией обратной связи и навигационная система с функцией передачи информации о загруженности дорог. Специально для российского рынка Acura MDX получил комплекс дополнительных адаптивных изменений и функций: многослойные шумоизолирующие стекла передних дверей и лобового стекла, обогрев рулевого колеса, дополнительное антикоррозийное покрытие днища, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла задней двери «для холодного климата» и пластиковая защита днища моторного отсека.

В стандартной комплектации Techno премиальный кроссовер оснащен всеми передовыми системами пассивной и активной безопасности. За пассивную безопасность отвечают фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, шторки, коленная подушка безопасности водителя, активные подголовники передних кресел, 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителем, принудительная блокировка замка дверей изнутри, система ISOFIX. Активную безопасность обеспечивают адаптивный электроусилитель рулевого управления, антиблокировочная система ABS, система распределения тормозных усилий EBD, антипробуксовочная система TCS, система курсовой устойчивости VSA, система оповещения об экстренном торможении ESS, система мониторинга давления в шинах.

В комплектации Advance по сравнению с модификацией Techno премиальный кроссовер MDX дополнительно получает камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль ACC, отделку кресел перфорированной натуральной кожей MILANO, вентиляцию передних сидений с функцией автоматического контроля охлаждения, 2-позиционную поясничную поддержку кресла переднего пассажира с электроприводом, декоративные вставки из натурального дерева (Оливковый ясень), солнцезащитные боковые шторки сзади и заднюю развлекательную консоль с входами HDMI, VIDEO и AUX. Также в данной комплектации помимо перечисленных в версии Techno систем активной безопасности SUV оснащается системой предотвращения столкновения CMBS и индикатором «слепых зон» BSI.



