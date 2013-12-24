Петербургский авторынок показал рост впервые за девять месяцев

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-ноябре 2013 года в Санкт-Петербурге продано 185002 новых легковых и легких коммерческих автомобиля – на 4% меньше, чем за первые одиннадцать месяцев прошлого года. В ноябре в городе реализовано 17604 автомобиля, что на 2% превышает результат годичной давности. Последний раз по итогам одного месяца рост продаж в Петербурге был зафиксирован девять месяцев назад – в феврале.

«Рост, в первую очередь, обусловлен низкой базой ноября прошлого года, – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Тогда рынок города по итогам одного месяца упал впервые с 2009 года. При этом осенью в Петербурге продавалось более 17500 автомобилей в месяц, что для нынешнего года является положительной тенденцией».

Рост продаж произошел на фоне появления нового лидера по итогам одного месяца. Впервые в этом году самой популярной маркой становится корейская KIA (1517 шт., +44%). Практически одинаковый результат в ноябре с традиционным лидером Renault (1440 шт., +7%) удалось показать американскому Ford (1422 шт., +9%). Еще один из лидеров рынка – Volkswagen – даже не попал в первую тройку, что с ним случилось впервые в этом году.

Положительный результат продаж автомобилей в городе выглядит еще более примечательным на фоне продолжающегося общероссийского падения реализации машин – в ноябре оно составило 4%. Доля Петербурга на рынке России по итогам одиннадцати месяцев составляет 7,4%.

«В декабре спрос может быть поддержан окончанием программы льготного автокредитования, но рост рынка это уже не обеспечит, – считает Михаил Чаплыгин. – По итогам года будет продано чуть более 200 тысяч автомобилей, что на 3-5% меньше результата 2012 года».



