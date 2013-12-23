Производство Lada Samara завершится в ближайшие дни

На прошлой неделе на АВТОВАЗе был сварен последний кузов пятидверного хэтчбека Lada Samara. В ближайшие дни последняя Lada Samara должна сойти с главного конвейера АВТОВАЗа, пишет газета «Волжский автостроитель». Всего за 30 лет, начиная с самой первой «восьмерки», было выпущено более 5 млн. «Самар».

Напомним, в декабре прошлого года АВТОВАЗ завершил выпуск седана Lada Samara, в сентябре 2013-го с производства сняли трехдверную версию модели. Ранее в интервью изданию «АвтоСреда» начальник управления по маркетингу АВТОВАЗа Александр Бредихин рассказал, что одной из причин ухода «самарского» семейства с рынка стал запланированный на 2014 год старт производства «более современных, безопасных и оснащенных» хэтчбеков Lada Granta.



