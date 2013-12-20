Обновленный Subaru XV доступен к заказу

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленную версию кроссовера XV 2014 модельного года. Продажи автомобиля стартуют в России в январе 2014 года по цене от 959 тысяч до 1 млн. 286 тысяч рублей.

Уже привычная цветовая гамма модели пополнилась новыми цветами: зеленым и синим (Plazma Green Pearl, Quartz Blue Pearl). Технические возможности Subaru XV также расширились, пишет издание «АвтоСреда». Так, изменена конструкция двигателя для снижения уровня шума и настройки амортизаторов. Кроме того, в XV улучшено рулевое управление, произошли изменения в силовом каркасе кузова для повышения уровня пассивной безопасности, усовершенствованы материалы силовых элементов кузова, шумоизоляция капота и моторного щита. Также добавлены уплотнение между лобовым стеклом и передней панелью, сигнальная лампа низкого уровня омывающей жидкости.

Полноприводный вседорожник Subaru XV доступен с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 л, трансмиссия – «механика» или вариатор. В список стандартного оборудования входят ABS, EBD, подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль, обогрев боковых зеркал и др.



