GM сократит до 6 тысяч рабочих мест в Южной Корее

Американский автокоцерн General Motors до конца марта 2014 года планирует сократить рабочие места в Южной Корее в связи с прекращением продаж бренда Chevrolet в Европе.

В 2012 году на долю GM Korea, 77% акций которого принадлежит GM, пришлось порядка 90% автомобилей Chevrolet, проданных в Европе, и 28% из 654 тысяч автомобилей всех брендов группы, поставленных в Европу, пишет агентство «Финмаркет».

Как заявил на недавней встрече с персоналом глава GM Korea Серджио Роча, компания запустит программу добровольного увольнения для 6 тысяч офисных сотрудников. Однако штат производственных работников GM Korea, насчитывающий 10 тысяч человек, не подпадает под действие этой программы. Программа распространяется на 2,5 тысяч сотрудников из конструкторско-исследовательского отдела.

Ранее GM заявил, что намерен прекратить продажи автомобилей Chevrolet в Европе не позднее чем через 2 года. Предполагается, что в связи с этим GM Korea сократит производство автомобилей на 15-20% к 2016 году.

Напряженные трудовые отношения и повышение логистических расходов в Южной Корее увеличили стоимость производства и транспортировки автомобилей. GM начала сокращать операции в Южной Корее в конце прошлого года после отказа от идеи выпуска в стране модели Cruze следующего поколения. В прошлом году по программе добровольного увольнения из GM Korea ушли 250 человек.

Еще один удар последовал в июле, когда GM решил перебазировать значительную часть операций по производству кроссовера Opel Mokka на завод в Испании со второй половины 2014 года.



