Продажи кроссовера Nissan Qashqai в мире превысили 1 миллион

Продажи кроссовера Nissan Qashqai в мире преодолели рубеж в 1 млн. автомобилей (в Японии и на некоторых других рынках модель представлена под названием Dualis).

Продажи Nissan Qashqai в Европе и России стартовали весной 2007 года, в том же году модель дебютировала в Японии, затем в Африке, странах Ближнего Востока, Океании, Азии и Латинской Америки. В марте 2010 года модель получила обновленный дизайн, стала более экономичной и экологичной.

Автомобили Qashqai в настоящее время производятся в Великобритании на заводе Сандерленд, заводе Кюсю в Японии, заводе Хуаду предприятия Dongfeng Nissan и заводе № 2 предприятия Zhengzhou Nissan в Китае.

По итогам 2010 года Qashqai стал бестселлером Nissan в России – продажи этой модели выросли на 36,2% до 18572 единиц, заняв 23,3% в объеме реализации марки.