Выпуск грузовиков за семь месяцев вырос в 1,5 раза

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 111 тысяч единиц, что на 47,1% выше показателя за аналогичный период 2010 года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17,7 тысячи грузовиков – это на 19,5% больше, чем годом ранее.

КАМАЗ по итогам июля увеличил производство на 8% и выпустил более 4,5 тысяч машинокомплектов. Как отмечается, в связи с уходом персонала КАМАЗа в ежегодный отпуск в августе, в июле план производства был перевыполнен и создан задел основных видов серийных грузовиков и шасси для изготовления спецтехники. Горьковский автозавод в конце июля приостанавливал производство автомобилей на время коллективного отпуска. При этом в июле ГАЗ вышел на рекордные в своей истории темпы выпуска коммерческих автомобилей – 508 машин в одну смену. С конвейера Ижевского автозавода в июле сошло 607 фургонов ИЖ-27175.

Выпуск автобусов в России за семь месяцев 2011 года снизился на 0,6% до 18,9 тысячи единиц. При этом отрицательную динамику автобусные заводы третий месяц подряд показывают – по итогам июля на 15,6% до 2,9 тысячи машин. Падение рынка пассажирских автобусов участники рынка объясняют приостановкой программы господдержки региональных бюджетов в части обновления пассажирского транспорта.

