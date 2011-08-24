Производство легковых автомобилей в июле выросло на 20%

По данным Росстата, за семь месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло 947 тысяч легковых автомобилей – это на 64% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Таким образом, в июле было выпущено 129 тысяч машин, что на 20,3% превышает показатель годичной давности. Снижение темпов роста объясняется тем, что в марте прошлого года в России начала действовать утилизационная программа, и предприятия впервые после кризиса начали наращивать объемы производства.

АВТОВАЗ показывает снижение производства третий месяц подряд – по итогам июля на 13,8% до 49210 автомобилей. Отрицательная динамика объясняется переносом производства Lada 2107 на Ижевский автозавод, подготовкой к выпуску Lada Granta, а также некоторым снижением спроса на автомобили Lada в связи с прекращением утилизационной программы. «ИжАвто» в прошлом месяце выпустил 8733 машины, из них 5226 «семерки», а также 465 автомобилей Kia Sorento и Spectra.

На время летних корпоративных отпусков в июле приостанавливали свои конвейеры российские предприятия Ford, Nissan, Hyundai, Volkswagen, GM-АВТОВАЗ и УАЗ. Добавим также, что всеволожский завод Ford 18 июля начал серийный выпуск Focus третьего поколения в кузове «пятидверный хэтчбек».