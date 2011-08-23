Российский авторынок в июле сохранил второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который на протяжении 2008 года претендовал на лидерство, а в 2009 и 2010 годах становился пятым в Европе, четвертый месяц подряд сохраняет второе место в «европейском первенстве». Между тем, по итогам семи месяцев Россия остается на третьей строчке, а по итогам года должна выйти на второе место, прогнозируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июль, лидером по реализации автомобилей остается Германия, где после небольшого падения в июне, авторынок вновь показал положительный результат – на 9,9% до 260907 машин. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна четвертый месяц подряд удерживает второе место. По расчетам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в нашей стране составили 209253 машин (+25,9%). Третью строчку занимает Франция, чей авторынок в июле снизился на 5,7% до 160199 единиц. На четвертом месте идет Италия – по итогам прошлого месяца в этой стране было реализовано 138504 автомобилей (-10,7%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Великобритания, где было продано 131634 машин – на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Между тем, по итогам семи месяцев 2011 года российский авторынок сохраняет третье место, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Так, на первом месте находится Германия с показателем 1 млн. 883 тысячи проданных машин, на втором – Франция (1 млн. 385 тыс. шт.), на третьем – Россия (1 млн. 368 тыс. шт.), на четвертом – Великобритания (1 млн. 161 тыс. шт.) и на пятом – Италия (1 млн. 155 тыс. шт.).

Согласно обновленному прогнозу агентства «АВТОСТАТ» в 2011 году на российском рынке будет продано 2,43 млн. новых легковых автомобилей (без учета LCV). Это на 37% больше аналогичного показателя 2010 года (1,78 млн. шт.). При этом, согласно текущему прогнозу немецкого аналитического агентства BDW-Automotive, в Германии будет реализовано 3,14 млн. новых автомобилей (+7,7%), во Франции 2,07 млн. шт. (-8,1%), в Великобритании 1,94 млн. шт. (-4,5%), а в Италии 1,9 млн. шт. (-2,7%).Таким образом, по итогам 2011 года Россия должна вернуть себе второе место по объему продаж новых автомобилей на европейском континенте.