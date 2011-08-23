«Чеченавто» выпустил первые Lada Priora

C конвейера автосборочного предприятия «Чеченавто» сошли первые седаны Lada Priora. Первый экспериментальный выпуск автомобилей этой модели приурочен к 60-летнему юбилею погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщил директор завода Айнди Кузумов. По его словам, серийное производство автомобилей Lada Priora «Чеченавто» начнет с конца сентября, и до конца года чеченское предприятие планирует произвести до 400 этих машин.

«Со следующего года годовое производство Lada Priora составит до 4 тысяч в год», – цитирует А.Кузумова агентство «ПРАЙМ». Он также подчеркнул, что мощность завода составляет до 50 тысяч автомобилей в год, и предприятие в перспективе, наряду с Priora, намерено выпускать почти все модели АВТОВАЗа.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, в июле АВТОВАЗ поставил на аругнский завод «Чеченавто» первые автокомплекты Lada Priora для отработки технологии выпуска автомобилей этой модели.

Напомним, предприятие «Чеченавто» начало сборку автомобилей Lada 2107 в мае 2008 года. По данным «АСМ-Холдинга», за шесть месяцев нынешнего года с аргунского конвейера сошло 321 машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее.