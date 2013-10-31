Рестайлинговый Chery M11 появился в России

Российские дилеры Chery начали продажи рестайлинговых седана и хэтчбека M11. Модель получила новый интерьер, более мощный двигатель и вариатор.

Как пишет издание «АвтоСреда», бензиновому мотору Chery M11 добавили 6 л.с. – теперь 1,6-литровый агрегат развивает мощность в 126 л.с. Покупатели могут выбрать автомобиль как с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. В салоне Chery M11 изменились панель приборов и центральная консоль, появилась другая аудиосистема с увеличенным дисплеем.

В компании приняли решение вывести с российского рынка базовые версии и седана, и хэтчбека, которые стоили 459900 и 443699 рублей соответственно. Отныне четырехдверка Chery M11 стоит от 504000 до 599000 рублей, пятидверная модификация – от 514000 до 609000 рублей.

В список стандартного оборудования автомобиля входят ABS, EBD, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, водительское и пассажирское сиденья с механической регулировкой в 4 направлениях, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер.

С сентября 2013 года на все проданные в России автомобили M11, оснащенные вариатором, действует расширенный гарантийный срок – 60 месяцев (5 лет) или 150000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.



