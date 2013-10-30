Hyundai представит новое поколение Genesis

Южнокорейский производитель Hyundai Motor объявил о запуске нового поколения заднеприводного седана Genesis, который будет представлен в ноябре в Южной Корее и в следующем году появится на остальных рынках компании. Инвестиции в этот проект составили 500 млрд. вон (471 млн. долларов). Разработка модели заняла четыре года. Первое поколение Genesis было представлено в 2008 году, пишет газета «Ведомости».

Заднеприводный седан премиум-класса должен конкурировать с BMW, Mercedes-Benz и Audi, в том числе на домашнем для них европейском рынке, где южнокорейская компания старается избавиться от имиджа бренда с лучшим соотношением цена – качество. Нынешнее поколение четырехдверного Genesis в Европу, в том числе в Россию, не поставляется.

Внешность Genesis разработана в обновленном стиле «струящиеся линии 2.0», который подразумевает простой и гармоничный дизайн с утонченными плавными линиями. По уровню оснащения системами безопасности и комфорта Genesis обещают сделать одним из лидеров в сегменте. В конструкции кузова используются высокопрочные стали горячей штамповки и двухсекционные структуры в передней части кузова, которые повысили жесткость кузова на кручение и пассивную безопасность машины. Для устойчивости в поворотах будет применяться электронная система АТСС (Advanced Traction Cornering Control). В рулевом управлении установлен встроенный электроусилитель R-MDPS (Rack-mounted Motor Driven Electric Power Steering) в сочетании с рулевой рейкой с переменным передаточным числом.

Genesis будет использовать силовые агрегаты от предыдущей модели, сообщает AN – 3,8 л V6 и 5,0 л V8. В машине появится возможность установки полного привода с электронным распределением крутящего момента по осям HTRAC.

Hyundai сейчас не предлагает в Европе автомобили премиум-сегмента, как делают японские производители с премиум-брендами Lexus и Infiniti. Hyundai считает США и Южную Корею важнейшими рынками для задне- и полноприводного Genesis, который продается в меньших количествах, чем Sonata и Elantra, но приносит больше прибыли, говорят аналитики.

В Европе Hyundai и родственная Kia с 2008 года увеличили почти в два раза совокупную долю рынка – до 6% в прошлом году, продавая стильные автомобили по доступным ценам в сочетании с длительной гарантией. Продажи южнокорейского бренда снизились в Европе всего на 0,7% в этом году при общем снижении рынка на 4%. В России Hyundai и Kia занимают соответственно четвертое и третье место среди марок по объемам продаж, (6,6% и 7,2% доли рынка).



