Новая Lada Kalina доступна в кредит с рекламной ставкой от 0%

В ноябре 2013 года автомобили Lada Kalina нового поколения можно купить в кредит по фирменной программе LADA Finance с минимальной рекламной ставкой – от 0% в год. Специальная рекламная ставка действует и на покупку Lada Granta – от 2,9% в год. По программе LADA Finance можно купить и другие машины Lada.

Произошли изменения в составе банков-партнеров LADA Finance. В ноябре вместо Сбербанка России в программе начнет участвовать его дочерняя компания – ООО «Сетелем Банк». Сетелем Банк входит в пятерку лидеров участников государственной программы льготного автокредитования, имеет представительства во всех регионах, где есть официальные дилеры Lada. Партнерами программы LADA Finance являются «Сетелем Банк», «Русфинанс Банк», банк «УРАЛСИБ», банк «ВТБ 24», «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», «РОСБАНК» и «АйМаниБанк».



