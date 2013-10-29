Выдано уже более 130 тысяч льготных автокредитов

По состоянию на 20 октября 2013 года, согласно данным Минпромторга, по программе льготного кредитования было выдано 131217 автокредитов.

По объему выдачи льготных автокредитов на первом месте находится Банк ВТБ24 с долей 16,9%. Немного ему уступает Сбербанк (16,5%), а на третьем месте – ЮниКредитБанк (14,3%). Планку в 10% преодолели также РусФинанс Банк (13,1%) и Сетелем Банк (10,0%). В "десятку" вошли Райффайзенбанк, Фольксваген Банк РУС, АКБ "РОСБАНК", УРАЛСИБ и БыстроБанк.



Если рассмотреть предпочтения с точки зрения марок автомобилей, то безоговорочным лидером остается LADA (доля - 23%). На втором месте – автомобили марки Chevrolet (11,4%), которую почти догнала Renault (11,2%). В пятерку лидеров вошли еще KIA (8,9%) и Hyundai (6,8%). Далее следуют Ford, Volkswagen, Skoda, Nissan и ГАЗ.

По прогнозу Минпромторга до конца года по программе льготного автокредитования будет выдано 215 тысяч автокредитов.