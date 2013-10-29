В России продан 300-тысячный автомобиль Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» 28 октября 2013 года преодолела рубеж в 300 тысяч проданных автомобилей Hyundai Solaris. Как отмечают в компании, такой результат был достигнут за 33 месяца продаж, что является беспрецедентным успехом для модели иностранного происхождения на российском рынке.

Hyundai Solaris продемонстрировал рекордные показатели продаж уже в первые месяцы появления на рынке. 7 февраля 2011 года обрел своего владельца первый Solaris, по итогам 2011 года было продано 97243 автомобиля этой модели, а уже 17 января 2012 года был поставлен первый рекорд в 100 тысяч автомобилей Hyundai Solaris, реализованных на территории России. Уже в декабре того же года «Хендэ Мотор СНГ» объявила о продаже 200-тысячного автомобиля Hyundai Solaris, а всего в 2012 году продажи модели составили 110776 единиц. И вот в октябре 2013 года Hyundai Solaris достиг результата в 300 тысяч реализованных автомобилей – за 2 года и 9 месяцев. При этом в течение всего периода продаж ежемесячно своих покупателей обретают от 8 тысяч до 10 тысяч новых Hyundai Solaris.

Между тем, компания «Хендэ Мотор СНГ» предлагает покупателям Hyundai Solaris воспользоваться в ноябре специальным предложением по сервисной подготовке автомобиля к зимнему сезону. Официальные дилерские центры Hyundai предложат своим клиентам такие услуги, как: бесплатная мойка, смазка дверных уплотнителей, долив омывающей жидкости (не более 4 л.); бесплатная диагностика, предусматривающая проверку работы стеклоочистителей, давления в шинах и глубины протектора, регулировку ламп головного света. Также клиентам будет предоставлена 15% скидка на замену расходных материалов (тормозных колодок, воздушного и масляного фильтров и др.).



