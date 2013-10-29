ФАС поможет автодилерам

Власть поможет автомобильным дилерам справиться с волюнтаризмом производителей – их отношения в России будут регулироваться специальным постановлением правительства, проект которого разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как пишет газета «Ведомости», проект накладывает на производителей жесткие ограничения. Так, они не должны препятствовать дилерам выполнять техобслуживание и ремонт автомобилей (бывает, что дилерский центр разрешают открывать только без сервиса); ограничивать доступ к электронным каталогам запчастей и устанавливать дискриминационные условия продажи оригинальных запчастей; запрещать авторизованным сервисным центрам использовать при постгарантийном ремонте запчасти, которые произведены с согласия автопроизводителя или соответствуют по качеству оригинальным. А соглашение между дилером и автопроизводителем должно содержать порядок и исчерпывающий перечень оснований для его досрочного расторжения. Если дистрибутор хочет досрочно расторгнуть контракт по другим причинам, он должен выплатить дилеру компенсацию, размер которой также должен быть прописан в договоре.

«Мы хотим усилить договорные позиции дилеров в диалоге с дистрибутором», – говорит начальник аналитического управления ФАС Алексей Сушкевич. В России действует запрет на параллельный импорт, поэтому дистрибуторы, по сути, являются монополистами – дилеры вынуждены закупать запчасти у них, у них же получать информацию, как ремонтировать эти автомобили, объясняет он: дилеры инвестировали в специфический актив и привязаны к дистрибутору конкретной марки, часто отдельные положения дилерских договоров могут ограничивать конкуренцию.

Замечаний и предложений к проекту во время его публичного обсуждения получено не было, рассказывает А.Сушкевич, поэтому теперь ФАС направит документ на согласование в Минэкономразвития. Но перед этим проведет встречу с дистрибуторами, чтобы прояснить ситуацию с Кодексом поведения, который разработала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Этот кодекс АЕБ подготовила еще летом, он должен урегулировать те же вопросы, что и постановление, но кардинально отличается тем, что его соблюдение является добровольным: производитель сам решает, присоединяться к нему или нет.

Выход обязательного для исполнения постановления может стать для производителей неприятным сюрпризом. «Мы поддерживаем Кодекс поведения и уже соблюдаем большую часть его положений, – комментирует представитель “Фольксваген Груп Рус”. – Мы были удивлены проектом постановления правительства и решение о подписании или неподписании кодекса примем, только когда наступит ясность в отношении этого документа».

Проект постановления правительства и кодекс не противоречат друг другу, рассуждает менеджер компании-дистрибутора. Но непонятно, почему ФАС берется устанавливать жесткие правила, когда бизнес уже пришел к саморегулированию.

Кодексом АЕБ недовольны дилеры, объясняет А.Сушкевич. Ассоциация «Российские автодилеры» жаловалась на кодекс в ФАС и Минпромторг. Кодекс в его нынешнем виде не решит проблем дилеров: он позволяет двойственно и неоднозначно трактовать все условия, отсутствует какая-либо ответственность участников перед дилерами и кандидатами в дилеры, говорилось в письме ассоциации.

И кодекс, и проект постановления правительства направлены на защиту инвесторов, это формирование цивилизованного поля и единых правил игры, резюмирует гендиректор одного из крупнейших российских дилеров – «Рольфа» Татьяна Луковецкая.



