АВТОВАЗ начал разработку турбомотора

АВТОВАЗ совместно с британской инжиниринговой фирмой Ricardo приступил к разработке турбированного двигателя, сообщает интернет-издание Carobka со ссылкой на собственные источники. Представители компаний отказались комментировать эту информацию.

По данным портала, объем нового мотора составит 1,4 литра, а максимальная мощность достигнет 163 л.с. Однако на серийных машинах отдачу планируется ограничить на 150 силах. Максимальный крутящий момент – около 240 Нм. Первоначально у агрегата будет распределенный впрыск, но затем его планируется модернизировать и оснастить прямым впрыском, пишет Motor.ru.

Впоследствии у мотора появится двухтопливная модификация, способная работать как на бензине, так и на метане. Разработка двигателя ведется на средства, выделенные из госбюджета. Права на интеллектуальную собственность также будут принадлежать государству. Ожидается, что автомобили с турбомотором появятся в 2017 году. Он будет устанавливаться на модели, созданные на новой платформе, которую планируется использовать для следующей Lada Priora и будущих автомобилей C-класса.

На данный момент «Лады» комплектуются атмосферными двигателями 1.6, развивающими от 87, 98, 106 и 120 л.с. В дальнейшем АВТОВАЗ планирует разработать более мощные версии, оснащенные 135-и 200-сильными моторами.



