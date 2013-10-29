Toyota остается мировым лидером по продажам автомобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor по итогам девяти месяцев 2013 года сохранил за собой мировое лидерство по продажам автомобилей, обогнав General Motors и Volkswagen. Ожидается, что и текущий финансовый год Toyota завершит в лидерах и покажет рекордные результаты.

Как пишет газета «Коммерсант», мировые продажи корпорации Toyota Motor с января по сентябрь текущего года достигли 7,41 млн. автомобилей. И хотя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это изменение незначительно – всего 0,1%, этого оказалось достаточно, чтобы Toyota сохранила мировое лидерство и оставила позади General Motors и Volkswagen. GM за первые три квартала года продала 7,25 млн. автомобилей (+4,6%), а Volkswagen – чуть больше 7 млн. машин (+5%).

По оценкам аналитиков, по итогам года Toyota должна получить рекордную операционную прибыль в 24,7 млрд. долларов, что выше предыдущего рекорда в 23,3 млрд. долларов, поставленного в 2008 финансовом году. Ожидается, что за весь текущий финансовый год Toyota продаст 9,96 млн. автомобилей, что на 2% выше показателя 2012 года.

GM была бессменным лидером мировых продаж автомобилей на протяжении 70 лет. Toyota обогнала GM в 2008 году, однако американский автоконцерн вновь стал лидером в 2011 году после того, как Япония, и в частности автомобильная индустрия, пострадала от землетрясения и цунами. Вернуть себе звание лидера Toyota сумела уже в 2012 году, что, по мнению аналитиков, объясняется успехами экономической политики, проводимой премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



