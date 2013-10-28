АВТОВАЗ за 9 месяцев снизил производство на 19,5%

АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2013 года выпустил 330807 автомобилей Lada – на 19,5% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, самой массовой моделью на конвейере предприятия в отчетный период остается Lada Granta, выпуск которой составил 93303 автомобиль, заняв 28,2% в общем объеме производства. На втором месте идет Lada Priora с показателем 60063 выпущенных автомобилей, причем с конца сентября АВТОВАЗ производит обновленную версию флагманской модели. Третий результат показала Lada Kalina – в январе-сентябре за ворота предприятия вышло 47075 таких машин. Напомним, в мае стартовало производство второго поколения этой модели в кузове хэтчбек, а в сентябре на вазовском конвейере появился и универсал новой Lada Kalina. Самый продаваемый в России универсал – Lada Largus – за девять месяцев этого года был выпущен в количестве 50424 единиц. Производство семейства Lada Samara составило 35450 штук, внедорожников Lada 4x4 – 34526 машин. Кроме того, опытно-промышленное производство АВТОВАЗа изготовило 9966 мелкосерийных моделей Lada.

На мощностях Ижевского автозавода в январе-сентябре 2013 года выпущено 45446 седанов Lada Granta – это на 48,8% больше, чем годом ранее (с учетом «классики», выпускавшейся на «ИжАвто» до сентября 2012 года).



