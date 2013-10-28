Акционеры «Группы ГАЗ» переизбрали совет директоров

Акционеры «Группы ГАЗ» на внеочередном собрании переизбрали состав совета директоров, исключив из его состава независимого директора из Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ).

Как сообщает агентство «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на материалы компании, новым членом совета директоров стал заместитель генерального директора по развитию ООО «Трансстрой» Евгений Иванов. «Группа ГАЗ» и корпорация «Трансстрой» контролируются холдингом «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

В начале октября АПИ сообщила, что, по ее мнению, автопроизводитель намерен вывести из состава совета директоров независимого директора из АПИ – консультанта компании «Солибэй Инвестментс Лимитед» (Кипр) Александра Артура Джона Уилльямса. По мнению АПИ, желание группы сменить его на другого члена совета директоров - это единственная цель проведения внеочередного собрания акционеров 25 октября 2013 года.

«Группа ГАЗ» в конце июня на годовом собрании акционеров переизбрала состав совета директоров, куда вошли президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерсон, генеральный директор ОАО «Русские машины» Манфред Айбек, председатель совета директоров ОАО «Русские машины» Зигфрид Вольф, член совета директоров ОАО «Русские машины» Клаус Петер Пауль Кооб, директор департамента корпоративного управления и внутреннего контроля ООО «Компания «Базовый Элемент» Артем Леонтьев, генеральный директор ФГУП «НАМИ» Максим Нагайцев, старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ», управляющий директор ЗАО «ВТБ Капитал» Дмитрий Снесарь, консультант компании «Солибэй Инвестментс Лимитед» (Кипр) Александр Артур Джон Уилльямс и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Тогда же акционеры одобрили выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 13,72 рубля на акцию. Компания не платила дивиденды с 2007 года.

Совет директоров 4 октября подготовил список кандидатур к прошедшему в минувшую пятницу собранию, куда вошли все нынешние члены совета, а также еще четыре кандидата. Тогда ассоциация рекомендовала поддержать на голосовании независимого кандидата Александра Уилльямса и также предполагала, что единственной причиной выплаты дивидендов являлось лишение держателей привилегированных акций права голоса и изменение соотношения голосов на общем собрании акционеров, с тем чтобы позволить владельцам контрольного пакета блокировать избрание независимого директора от АПИ. Тогда официальный представитель «Группы ГАЗ» сообщал ИТАР-ТАСС, что созыв внеочередного собрания осуществляется в соответствии с законодательством РФ, уставом общества и с соблюдением всех прав миноритарных акционеров. Группа с сомнением относилась к заявлению АПИ как к позиции защиты интересов широкого круга миноритарных акционеров. В пресс-службе также отмечали, что применяют практику привлечения независимых членов совета директоров, каковыми называли из текущего состава М.Нагайцева, В.Шанцева и Д.Снесаря.

Сейчас в «Группе ГАЗ» сообщили, что «по итогам собрания акционеров ОАО «ГАЗ» избран совет директоров в новом составе с целью повышения эффективности управления обществом».



