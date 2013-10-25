Renault представляет в России полноприводный Duster с «автоматом»

Компания Renault в России представляет новую полноприводную версию Renault Duster с автоматической коробкой передач, продажи которой начнутся в России в начале 2014 года. Серийное производство новой версии Renault Duster будет налажено на московском заводе Renault. Цены и подробная техническая информация будут предоставлены позже.

Как отмечают в Renault в России, данная модификация была разработана специально для российского рынка, на котором автомобиль по итогам продаж за 9 месяцев этого года занимает лидирующую позицию в сегменте SUV с показателем 60426 проданных автомобилей.

После запуска новой версии Renault Duster 4х4 с АКП российским покупателям будут предлагаться на выбор 16 модификаций с передним или полным приводом, дизельным или бензиновыми двигателями, автоматической или механической трансмиссией. Среди дополнительных опций автомобиля предлагается мультимедийная навигационная система Media Nav c 7-дюймовым (18 см) сенсорным экраном. Как отмечают в Renault в России, это первая система такого класса в сегменте доступных внедорожников.



