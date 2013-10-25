Mitsubishi Outlander стал самой массовой моделью «ПСМА Рус»

Калужский завод «ПСМА Рус» по итогам девяти месяцев 2013 года выпустил 34383 автомобиля, при этом более 40% в объеме производства занял внедорожник Mitsubishi Outlander.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ПСМА Рус», в отчетный период с конвейера предприятия сошло 14064 внедорожников Mitsubishi Outlander нового поколения, которое выпускается на «ПСМА Рус» по полному циклу с ноября прошлого года. В июле 2013 года завод начал производство обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport, и по состоянию на конец сентября было выпущено 709 таких машин. Что касается легковых моделей, выпускаемых на «ПСМА Рус», производство седанов Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan составило 10745 и 8865 автомобилей соответственно.

Продажи Peugeot 408 за девять месяцев 2013 года составили 9836 экземпляров. Стоит отметить, что этот седан стал самой продаваемой в России моделью Peugeot, заняв около 38% в объеме реализации марки. Новый Citroen C4 Sedan, официальные продажи которого стартовали в июне этого года, в отчетный период разошелся в количестве 4297 единиц, также став бестселлером марки на российском рынке. Реализация Mitsubishi Outlander в январе-сентябре увеличилась на 14% и составила 17451 автомобилей. Продажи Mitsubishi Pajero Sport выросли на 46% до 6284 машин, с учетом импорта.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ПСМА Рус», за девять месяцев 2013 года завод также поставил на экспорт порядка 540 автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan. Наибольшую долю во внешних поставках «ПСМА Рус» занимает Белоруссия с долей 60%. На Украину приходится 32% экспорта предприятия, на Казахстан – 7%. Кроме того, в ближайшее время «ПСМА Рус» планирует начать поставки автомобилей в Молдову и Азербайджан.



