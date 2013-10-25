KIA Cerato Koup скоро появится в России

Компания KIA Motors Rus начнет продажи в России второго поколения спортивного купе KIA Cerato Koup. Автомобиль будет предлагаться с двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 150 л.с., механической или автоматической трансмиссией.

Дизайн второго поколения Cerato Koup разработан в калифорнийской студии KIA, но при этом выполнен в стилистике европейской школы спорткупе. Курировал проект лично шеф-дизайнер KIA Петер Шрайер. Все кузовные панели, за исключением крышки капота и передних крыльев, выполнены полностью оригинальными. Сдвинутый вперед контур кабины и восходящая поясная линия делают очертания автомобиля стремительнее.

Колесная база увеличена на 50 мм при сократившемся на 15 мм переднем свесе. Кроме того, новый Cerato Koup получил мощные передние воздухозаборники, аэродинамический диффузор под задним бампером, агрессивный рисунок колесных дисков, безрамочные дверные стекла, сдвинутые далеко назад центральные стойки кузова.

В конструкции кузова широко использованы высокопрочные и сверхвысокопрочные стали – их доля достигла 63%. Это позволило сделать его на 37% устойчивее к скручиванию по сравнению с предшественником и добиться лучшей управляемости автомобиля. Помогает в этом и использование нового, более жесткого подрамника, а также – модифицированная геометрия подвески и измененная точка крепления рулевого механизма. Для того чтобы сделать реакции еще более точными, а характер движения комфортным и в то же время спортивным – в подвеске применены газонаполненные амортизаторы.

В салоне стало просторнее, удобнее организован доступ на задний ряд сидений, а объем багажника составляет 433 литра. Значительно лучше стала шумоизоляция – в том числе и за счет применения самых современных изолирующих материалов.



