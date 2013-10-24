Универсал новой Lada Kalina доступен в базовой комплектации

Российские дилеры Lada начали продажи самой доступной версии универсала новой Lada Kalina. Рекомендованная АВТОВАЗом цена модели в комплектации «стандарт» составляет 330500 рублей.

Как сообщает издание «АвтоСреда», в данной модификации Lada Kalina оснащается 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач, подушкой безопасности водителя, иммобилайзером, ЭУР, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей и рейлингами на крыше.

Производство «стандартных» универсалов новой Lada Kalina стартовало на АВТОВАЗе в начале октября текущего года. Предполагается, что именно в этом кузове модель будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей.

«Автомобили с типом кузова «универсал» в семействе Lada Kalina первого поколения пользовались самым высоким спросом покупателей с момента их появления на рынке. В общем объеме продаж «Калины» доля универсалов составляла от 50 до 60%. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и с выводом на рынок универсалов новой «Калины». Уже сейчас об этом свидетельствуют наши предварительные оценки, основанные на результатах опросов и поступающих заказов от дилеров», – сообщил ранее начальник управления по маркетингу АВТОВАЗа Александр Бредихин.



