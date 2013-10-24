Петербургский авторынок в 2013 году может сократиться на 2%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге продано 149838 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 5% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года. В сентябре в городе реализовано 18668 автомобилей, что на 2% ниже показателя годичной давности. В этом году только в апреле было реализовано больше машин.

В третьем квартале продано на 600 автомобилей больше, чем во втором квартале. При этом во втором квартале этого года падение продаж по отношению к аналогичному периоду 2012 года составило 9%, тогда как в третьем продажи снизились лишь на 5%. Лидерами на рынке Петербурга по-прежнему остаются Renault (13154 шт., +22%), Volkswagen (12239 шт., -5%) и Kia (10633 шт., -15%).

«Динамика падения продаж замедлилась, – говорит директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Осенью спрос на автомобили традиционно оживает. Дилеры прибегают к различным маркетинговым акциям по стимулированию продаж, чтобы избежать к концу года затоваривания складов машинами 2012 года выпуска. Кроме того, как видно из результатов последнего квартала, положительное влияние оказывает программа льготного автокредитования».

Сентябрь стал успешным месяцем для многих марок, которые участвуют в государственной программе, запущенной в июле. Например, Volkswagen и Ford показали лучший результат продаж за один месяц в этом году – 1552 и 1347 машин соответственно. При этом немецкий бренд второй месяц подряд становится самым популярным в городе среди покупателей. Также сентябрьские продажи Opel, KIA и Chevrolet оказались чуть хуже лучших для брендов весенних месяцев.

Если продажи автомобилей в Петербурге в четвертом квартале сохранятся на уровне 18 тысяч машин в месяц, то по итогам года в городе может быть реализовано порядка 200 тысяч автомобилей, что на 2% или 4000 машин меньше, чем в 2012 году.



