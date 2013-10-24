Шестьдесят оттенков белого для автомобилей

Белый цвет выбирает каждый четвертый покупатель, и только за белым следуют черный и серебристый — 18% клиентов автосалонов приезжают, чтобы забрать машины именно этих цветов. А остальные красный, синий, зеленый и другие цвета остались на своих местах, пишет «Автоутро» со ссылкой на информацию Detroit Free Press.

Данные предоставила компания PPG Industries, главный производитель лакокрасочных покрытий США, доходы которого за 2012 год составили $15,2 млрд. В белом цвете сегодня производятся 21% автомобилей, черный занимает 19%, серый — 17%, а серебристый — 15%. Также снова наметился рост интереса к синим и красным спортивным моделям и золотистым и бежевым минивэнам.

По заявлению Джейн Харрингтон, менеджера компании по подбору цветовых вариаций, «автопроизводители сегодня пытаются создать различные версии белого, серебристого, черного и серого, чтобы каждый бренд или даже модель узнавались по оттенку». Конкретно один американский завод PPG Industries представит в следующем году около 60 новых вариаций уже привычных всем цветов.

Палитра цветов автомобилей LADA подтверждает выводы зарубежных экспертов. Из 16 эмалей для автомобилей LADA Granta, представленных на сайте LADA, четыре оттенка можно отнести к белому: «Ледниковый», «белое облако», «Ледяной» и «Алмазное серебро».