Автопроизводители готовы не вмешиваться в ценовую политику дилеров

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) летом подготовила «Кодекс поведения» для автопроизводителей, регулирующий их взаимоотношения с дилерами. Документ согласован с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом.

Как пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалась копия кодекса, дилерский договор должен заключаться на пять лет или на неопределенный срок. Более короткий срок может быть, лишь если дилерский центр находится в арендуемом помещении или инвестиции в салон были меньше заявленных. Нельзя требовать от продавца и дополнительных вложений в здания дилерских центров в течение пяти лет, если этого не потребует изменение технологий и стандартов, устанавливаемых автопроизводителем. Также производитель обязуется не диктовать цену перепродажи автомобиля и стоимость нормо-часа.

Наконец, производители не должны препятствовать дилерам использовать неоригинальные запчасти, но только лишь для постгарантийных работ. Однако для этого дилеру придется доказать, что эти комплектующие соответствуют по качеству оригинальным и официально импортированы в Россию. Неоригинальные запчасти дилер может предлагать только в качестве альтернативы оригинальным. При этом автопроизводители требуют четкого разграничения зон, где хранятся и продаются такие запчасти. Нужно исключить смешение (в частности, товарных знаков) и не допустить использования нематериальных активов (клиентов, репутации, имиджа и т. п.) другими брендами, поясняется в документе.

Присоединение к кодексу является добровольным. Когда он вступит в силу, представитель АЕБ говорить не стал. Кодекс написан по рекомендации ФАС и должен урегулировать многочисленные конфликты между дилерами и автопроизводителями. Так, ассоциация «Российские автодилеры» («Роад») еще два года назад жаловалась в ФАС на дискриминационные положения в дилерских договорах. Срок действия некоторых был ограничен годом, к тому же автопроизводители могли расторгать их в одностороннем порядке. Год назад ФАС рекомендовала автопроизводителям и импортерам заключать дилерские договоры на пять лет и не диктовать цену продажи автомобиля.

Кодекс в его нынешнем виде не решит проблем дилеров, говорится в письме «Роада» от 1 октября в ФАС и Минпромторг. Он позволяет двойственно и неоднозначно трактовать все условия, отсутствует какая-либо ответственность участников перед дилерами и кандидатами в дилеры, говорится в письме.

Мнение дилеров при создании кодекса не учитывалось, говорит топ-менеджер одной из крупных торговых компаний. Например, протокол о намерениях, который подписывается после тендера на выбор дилера, должен иметь статус предварительного договора, указывает топ-менеджер другой дилерской компании. Так проще привлекать финансирование для строительства новых центров, объясняет он. Но в кодексе указано, что автопроизводителям рекомендуется заключать предварительный договор, «если дилер выполняет все согласованные условия», но рекомендации – это не обязательства, сетует собеседник «Ведомостей». А требование о раздельном хранении неоригинальных и оригинальных запчастей можно трактовать как необходимость строительства еще одного здания, возмущается он. Внесение изменений в кодекс возможно в будущем. А пока необходимо внедрить то, что есть, чтобы наработать необходимую практику, сообщил представитель ФАС.

Кодекс – попытка ввести добровольное регулирование отношений между участниками авторынка и избежать дополнительного вмешательства государства, рассуждает старший менеджер автомобильной практики PwC Сергей Литвиненко. Недостатком кодекса он называет его рекомендательный характер. За его неисполнение наказания не предполагается, соглашается представитель ФАС. Но если кодекс не будет соблюдаться массово, тогда придется прибегнуть к законодательным мерам регулирования, грозит он.



