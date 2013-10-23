КАМАЗ намерен разместить рублевые облигации на 35 млрд. рублей

КАМАЗ планирует в 2014-2016 гг. разместить десятилетние облигации на 35 млрд. рублей, решение об этом может быть принято в конце этого года – I квартале следующего года, сообщила финансовый директор автозавода Елена Милинова. Ставка, по ее словам, может быть на уровне ставки размещения облигаций госдолга плюс 1,5%, она может быть фиксированной или плавающей. «В ближайшее время планируем подать материалы в Минэкономразвития, там уже все готово», – сказала Е.Милинова. Материалы из КАМАЗа в Минэкономразвития ждут до конца этой недели для экспертной оценки, сообщили газете «Ведомости» в пресс-службе министерства.

Но окончательное решение о выпуске примет совет директоров КАМАЗа – в соответствии с корпоративными нормами, отмечает директор департамента по связям с общественностью Олег Афанасьев. По его словам, привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестпрограммы автозавода.

Основной акционер автозавода – «Ростехнологии» – планировал предложить правительству проработать возможность предоставления КАМАЗу госгарантий по заемным средствам на сумму 35 млрд. рублей, сообщал ранее «Интерфакс», ссылаясь на материалы госкорпорации. В них говорилось, что КАМАЗ вложил в организацию серийного производства нового семейства грузовых автомобилей около 8 млрд. рублей и предполагает дальнейшие инвестиции в объеме 62 млрд. рублей. При этом компания готова вложить до 27 млрд. рублей собственных средств, а 35 млрд. рублей предполагала привлечь за счет долгосрочных кредитных ресурсов. Единственным источником долгосрочных заимствований на срок от 10 до 15 лет на российском рынке являются кредиты или облигационные займы, обеспеченные госгарантией, говорилось в материалах «Ростеха». В настоящее время у КАМАЗа в обращении находятся биржевые облигации серии БО-01 - БО-03 общим объемом 7 млрд. рублей.

Между тем, выручка КАМАЗа по МСФО в текущем году составит около 105 млрд. рублей, сообщила Е.Милинова, добавив, что это ниже прогноза. По ее словам, компания прогнозирует выручку по РСБУ по итогам 2013 года на уровне около 110-111 млрд. рублей. По итогам 2012 года КАМАЗ получил выручку по МСФО на уровне 117,048 млрд. рублей. Таким образом, снижение может составить 10,3%, пишет агентство «Финмаркет». Выручка компании за 2012 год по РСБУ составила 110,733 млрд. рублей.



