Спрос на спорткары Maserati вырос в четыре раза

Итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati получил к концу сентября 22,5 тысячи заказов на свои автомобили, что почти в четыре раза больше, чем компании удалось реализовать в 2012 году. В прошлом году продажи Maserati составили всего 6,3 тысячи автомобилей, а в рекордный для себя 2008 год итальянская компания реализовала около восьми тысяч машин.

Как сообщает Motor.ru, в 2013 году Maserati, в частности, получила 9,9 тысячи заказов на седан Quattroporte нового поколения, 7,9 тысячи заявок на новый седан Ghibli, а также около 5 тысяч – на купе Gran Turismo и его открытую версию Gran Cabrio.

Как сообщалось ранее, размер вкладов Fiat в развитие Maserati в период с 2011 по 2014 год составит 1,5 млрд. евро. «Наши инвестиции в обновление модельного ряда стали приносить свои плоды», – отметил руководитель итальянской компании Гарольд Уэстер.

В 2015 году компания Maserati рассчитывает реализовать около 50 тысяч машин, при этом около половины продаж придется на новый кроссовер Levante, премьера которого ожидается в 2014 году.



