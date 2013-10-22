Hyundai отзывает в США 27,5 тысяч автомобилей Genesis

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает в США 27,5 тысячи седанов Genesis после того, как американские власти начали расследование причин дефектов тормозной системы. По словам представителя компании в США Майлза Джонсона, о своем решении Hyundai уведомит Национальную администрацию безопасности дорожного движения на этой неделе.

Как сообщает агентство «Прайм», дилеры компании поменяют тормозную жидкость и проверят электронное управление тормоза на всех автомобилях, произведенных в период с 1 апреля 2008 года по 16 марта 2012 года. Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование по делу 40 тысяч автомобилей Hyundai Genesis после получения 23 жалоб на неисправность тормозной системы.



