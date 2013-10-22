Рынок новых автомобилей в Тольятти вырос на 3% | АВТОСТАТ

Рынок новых автомобилей в Тольятти вырос на 3%

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По итогам 9 месяцев 2013 года рынок новых легковых автомобилей в Тольятти вырос на 3% с показателем 19,8 тыс. шт. в то время, как рынок России снизился на 5% по отношению к прошлому году. Такие данные приводят эксперты АА «АВТОСТАТ» в очередном исследовании рынка.

Драйверами роста рынка стали иномарки: KIA (+78,7%), Opel (+47,9%), Volkswagen (+30,1%), Renault (+22,0%) и Hyundai (+18,2%). Среди ТОП-10 положительную динамику показал еще Nissan (+4,3%).

Лидеры по доле рынка – LADA и Chevrolet снизили объемы продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 и 4,9 процентов соответственно. Однако это снижение меньше, чем в целом по России за этот же период.
Что касается моделей, то в пятерке лидеров в Тольятти – четыре модели LADA: Granta, Kalina, Priora и Largus. Продажи Granta и Largus выросли по сравнению с прошлым годом (+61% и +198% соответственно).

ТОР-10 марок9 мес. 2012, шт.9 мес. 2013, шт.Динамика, %Доля, %
LADA106209890-6,949,91
CHEVROLET14301360-4,96,86
KIA635113578,75,73
HYUNDAI79594018,24,74
VOLKSWAGEN51567030,13,38
RENAULT50061022,03,08
NISSAN5756004,33,03
OPEL35552547,92,65
FORD605500-17,42,52
TOYOTA535495-7,52,50
 ...... ... ... ... 
Итого19210198153,1100,00

Примечание: с учетом Жигулевска и Ставропольского р-на.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобили

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