Рынок новых автомобилей в Тольятти вырос на 3%

По итогам 9 месяцев 2013 года рынок новых легковых автомобилей в Тольятти вырос на 3% с показателем 19,8 тыс. шт. в то время, как рынок России снизился на 5% по отношению к прошлому году. Такие данные приводят эксперты АА «АВТОСТАТ» в очередном исследовании рынка.

Драйверами роста рынка стали иномарки: KIA (+78,7%), Opel (+47,9%), Volkswagen (+30,1%), Renault (+22,0%) и Hyundai (+18,2%). Среди ТОП-10 положительную динамику показал еще Nissan (+4,3%).



Лидеры по доле рынка – LADA и Chevrolet снизили объемы продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 и 4,9 процентов соответственно. Однако это снижение меньше, чем в целом по России за этот же период.

Что касается моделей, то в пятерке лидеров в Тольятти – четыре модели LADA: Granta, Kalina, Priora и Largus. Продажи Granta и Largus выросли по сравнению с прошлым годом (+61% и +198% соответственно).





ТОР-10 марок 9 мес. 2012, шт. 9 мес. 2013, шт. Динамика, % Доля, % LADA 10620 9890 -6,9 49,91 CHEVROLET 1430 1360 -4,9 6,86 KIA 635 1135 78,7 5,73 HYUNDAI 795 940 18,2 4,74 VOLKSWAGEN 515 670 30,1 3,38 RENAULT 500 610 22,0 3,08 NISSAN 575 600 4,3 3,03 OPEL 355 525 47,9 2,65 FORD 605 500 -17,4 2,52 TOYOTA 535 495 -7,5 2,50 ... ... ... ... ... Итого 19210 19815 3,1 100,00

Примечание: с учетом Жигулевска и Ставропольского р-на.