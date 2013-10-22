Рынок новых автомобилей в Тольятти вырос на 3%

По итогам 9 месяцев 2013 года рынок новых легковых автомобилей в Тольятти вырос на 3% с показателем 19,8 тыс. шт. в то время, как рынок России снизился на 5% по отношению к прошлому году. Такие данные приводят эксперты АА «АВТОСТАТ» в очередном исследовании рынка.
Драйверами роста рынка стали иномарки: KIA (+78,7%), Opel (+47,9%), Volkswagen (+30,1%), Renault (+22,0%) и Hyundai (+18,2%). Среди ТОП-10 положительную динамику показал еще Nissan (+4,3%).
Лидеры по доле рынка – LADA и Chevrolet снизили объемы продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 и 4,9 процентов соответственно. Однако это снижение меньше, чем в целом по России за этот же период.
Что касается моделей, то в пятерке лидеров в Тольятти – четыре модели LADA: Granta, Kalina, Priora и Largus. Продажи Granta и Largus выросли по сравнению с прошлым годом (+61% и +198% соответственно).
|ТОР-10 марок
|9 мес. 2012, шт.
|9 мес. 2013, шт.
|Динамика, %
|Доля, %
|LADA
|10620
|9890
|-6,9
|49,91
|CHEVROLET
|1430
|1360
|-4,9
|6,86
|KIA
|635
|1135
|78,7
|5,73
|HYUNDAI
|795
|940
|18,2
|4,74
|VOLKSWAGEN
|515
|670
|30,1
|3,38
|RENAULT
|500
|610
|22,0
|3,08
|NISSAN
|575
|600
|4,3
|3,03
|OPEL
|355
|525
|47,9
|2,65
|FORD
|605
|500
|-17,4
|2,52
|TOYOTA
|535
|495
|-7,5
|2,50
|...
|...
|...
|...
|...
|Итого
|19210
|19815
|3,1
|100,00
Примечание: с учетом Жигулевска и Ставропольского р-на.