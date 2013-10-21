Lada Priora получила предпусковой подогреватель

АВТОВАЗ в ближайшее время запустит в продажу рестайлинговую Lada Priora, оснащенную предпусковым подогревателем двигателя.

По собственной информации издания «АвтоСреда», седан Lada Priora версии «норма» под индексом 31-044 с предпусковым подогревателем обойдется в 384000 рублей, хэтчбек в той же модификации будет стоить 389000 рублей, универсал – 392600 рублей.

В состав данной комплектации модели, оснащенной 1,6-литровым мотором, также входят подушка безопасности водителя, противоугонная сигнализация с ДУ, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), маршрутный компьютер, ГУР, регулируемая по углу наклона рулевая колонка, электростеклоподъемники передних дверей, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, аудиоподготовка.

«Какие плюсы у нашего предпускового подогревателя? Во-первых, это полностью автономное устройство, которое запускается автоматически, имеет автономную систему выпуска, имеет свою топливную систему питания, обогревает антифриз, прогревает двигатель, дает возможность двигателю прогреться без запуска и быстро прогревает сам салон», - рассказал ранее «АвтоСреде» директор проекта семейства автомобилей Lada Priora Николай Фофанов. По его словам, в следующем году Lada Priora получит тросовую коробку передач, которая сейчас применяется на Lada Kalina, а в середине 2014 года на базе этой коробки появится «робот».

Премьера обновленной модели состоялась в конце сентября в рамках Тольяттинского автосалона. Семейство Lada Priora получило слегка измененную внешность и абсолютно новый интерьер. Рекомендуемые розничные цены новинки стартуют от 347000 рублей (седан в «стандарте»).



